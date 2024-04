Autovelox - multa | perché è importate sapere se è omologato

Un avvocato di Treviso è riuscito a creare un precedente giuridico che potrebbe rendere più semplice a molti automobilisti fare ricorso per le multe per eccesso di velocità registrato da Autovelox . ...

Autovelox, multe impugnabili se l'apparato non è omologato - Le multe per eccesso di velocità elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia dell'approvazione sia dell'omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento. (ANSA) ...ansa

Autovelox: SE NON SONO OMOLOGATI LE MULTE SONO IMPUGNABILI - ROMA – Le multe per eccesso di velocità elevate con Autovelox che non riportino i riferimenti sia dell’approvazione sia dell’omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento. A stab ...abruzzoweb

Autovelox: per la Cassazione la multa è nulla se il rilevatore non è omologato. Tremano i Comuni - La presenza degli Autovelox sulle strade da un po’ di tempo a questa parte è al centro del dibattito pubblico: una parte dell’opinione pubblica li ritiene ...drcommodore