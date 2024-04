Autonomia - commissione Camera vota da doman - fine esame sabato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (askanews) – LaAffari costituzionali dellainizierà arei sugli emendamenti al disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’differenziata (già approvato in prima lettura dal Senato), con la conclusione dell’del provvedimento prevista perprossimo, 27 aprile, con il conferimento entro le ore 18 del mandato ai relatori per l’in aula. Lo ha stabilito l’ufficio di presidenza riunitosi oggi con i rappresentanti dei gruppi. Nel dettaglio, lasi riunirà con questo calendario: martedì 23 (ore 9,30-11): esito delle richieste di rie discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, da concludere entro le ore 11; ...