Auto - stop a benzina e diesel ed emissioni | l' Europa ha fatto un gran pasticcio

Roma, 18 aprile 2024 – Improvvisa frenata del Mercato delle auto a marzo 2024 . Le immatricolazioni in Europa Occidentale sono state sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto allo stesso mese ...

BeCharge, stop ai piani tariffari: la ricarica ora è solo a consumo - L’operatore di Plenitude cancella le promozioni che permettevano di ricaricare a tariffe agevolate. Aumentano anche i costi di occupazione degli stalli ...quattroruote

Montegiorgio, blackout ai passaggi a livello: «Basta uno stop meccanico». Idea brevettata ma subito respinta - MONTEGIORGIO Capita a volte che in caso di mancanza di energia elettrica le sbarre dei passaggi a livello lungo la ferrovia restino alzate, con conseguente grave pericolo per chi le attraversa, ...corriereadriatico