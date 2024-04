(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 Aprile 2024. Per quanto gli automobilisti italiani siano abituati a vari tipi di, in primis quelli relativi alla benzina e agli altri carburanti, non farà loro sicuramente piacere venire a sapere che a partire dal 1° luglio 2024 il canone mensile del noto servizio di telepedaggiosubirà un consistente. La

La tariffa Base sale a 3,90 euro al mese Rincari in arrivo sui servizi Telepass . A partire dal 1° luglio la tariffa "Base" aumenterà fino a 3,90 euro al mese, contro gli 1,83 euro attuali, ...

Aumento Telepass: tutte le novità e cambiamenti - Di seguito ricordiamo tali formule evidenziando quelli che saranno gli aumenti che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024. Il servizio Telepass Base prevede attualmente un canone mensile di ...adnkronos

Disastro Telepass, il 1° luglio arriva l’Aumento: ecco quanto pagheremo - Un vero e proprio disastro da parte di Telepass, dal 1 luglio in poi ci sarà un importante Aumento dei costi. Per moltissimi automobilisti italiani, viaggiare in autostrada è una vera e propria esige ...autoruote4x4

Disastro Telepass, il 1° luglio arriva l'Aumento: ecco quanto pagheremo - autoruote4x4.com - Un vero e proprio disastro da parte di Telepass, dal 1 luglio in poi ci sarà un importante Aumento dei costi. Per moltissimi automobilisti italiani, viaggiare in autostrada è una vera e propria esigen ...informazione