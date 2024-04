Audi Q6 e-tron - connubio di eleganza e sportività

Audi Q6 e-tron si svela in anteprima alla Milano Design Week Audi ha mostrato per la prima volta in pubblico in una prima mondiale il nuovo SUV elettrico Q6 e-tron, la prima vettura del brand basata sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con ...

Alla Design Week anteprima mondiale della nuova Audi Q6 e-tron (Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, Audi presenta come tutti gli anni la sua visione del futuro. Fino al 28 aprile, gli spazi di House of Progress racconteranno l’approccio Audi ...

Audi Q6 e-tron - musa ispiratrice del Fuorisalone Per la sua 11a partecipazione, la Casa dei quattro anelli celebra l'auto attraverso Reflaction, un'installazione monumentale site-specific all'interno della corte del Portrait Milano

Audi Q6 e-tron e House of Progress - così la Design Week si illumina di tecnologia e visioni Il quartier generale di Audi fino al 28 aprile sarà il Portrait Milano, in Corso Venezia 11. Questi spazi suggestivi sono stati scelti dalla Casa dei Quattro Anelli come sede della sua House of ...