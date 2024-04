Atteso un nuovo sciopero dei mezzi per venerdì 26 aprile 2024 | chi si ferma e perché

(Di lunedì 22 aprile 2024) In arrivo undei26in tutta Italia andrà in scena un’agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetta dal sindacato CONF.A.I.L. F.A.I.S.A. A rischio metro, bus e tram anche a Napoli, Milano e Roma.

“Dark Matter” è l’atteso nuovo album dei Pearl Jam. Il dodicesimo album in studio della band, composto da 11 tracce, si apre con la frenetica “Scared of Fear” fino all’ottimistica conclusione con ...

A2 F - Dimensione Bagno Carugate chiude la stagione con una vittoria - Si chiude la stagione regolare, in attesa dei playout di fine stagione che inizieranno ... Un primo tempo dove le romane sbagliano davvero poco, ma con Rizzi e Tarkovicova, il nuovo innesto in casa ...pianetabasket

Un futuro di tagli selvaggi per…" - Molto dipende dalle attese linee guida della Ue sulle nuove regole di bilancio, con le quali sarà possibile capire quali voci di spesa si potranno defalcare: probabilmente, come riportato dal ...informazione

Cup unico Lombardia: quando sarà attivo, dove e cosa cambia. La misura (finalmente) in arrivo che punta a tagliare le liste d’attesa - L’assessore Bertolaso: attivazione prevista entro la fine del 2024 in otto enti sanitari pubblici e in due privati. Il numero uno del Welfare lombardo ha parlato anche della sua “missione” in Sud Amer ...ilgiorno