Attentato terroristico a Gerusalemme - auto investe 3 persone in via Tchelet Mordecha - aggressori in fu -a, 2 arresti - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’ha colpito in pieno tre pedoni adurante un presunto l’attaccoavvenuto in viai e in via Yirmiyahu. Subito dopo l’attacco, i duesi sono dati alla fuga, ma hanno lasciato dietro di loro l’arma improvvisata che la polizia israeliana identif