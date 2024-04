ATP Madrid - il tabellone di Musetti | tra possibili rivincite e l’incognita Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) In cerca di risposte. Lorenzosi presenta al Masters1000 ditra dubbi e perplessità. Se nel torneo di Montecarlo degli sprazzi di gioco interessanti c’erano stati, a Barcellona il brutto ko contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena ha posto l’accento sulla discontinuità del carrarino e su un atteggiamento in campo troppo passivo e nervoso. Il sorteggio gli ha riservato un posizionamento nella parte bassa dele, vista la sua testa di serie, inizierà dal secondo turno contro uno tra il russo Roman Safiullin e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Due giocatori da prendere con le molle, specie se Lorenzo dovesse avere una posizione in campo troppo da attesa. Nel terzo turno vi potrebbe essere un incrocio affascinante, cioè contro Carlos. Da capire, però, le condizioni dello spagnolo, ...