ATP Madrid 2024 - Andrea Vavassori eliminato nel primo turno delle qualificazioni da Francisco Comesana

Si ferma al primo turno la corsa dell’alternate azzurro Stefano Napolitano nelle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid, battuto dalla testa di serie numero 19 del tabellone cadetto, il transalpino Richard Gasquet, capace di imporsi per 6-4 6-3 in un’ora e 39 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Napolitano, avanti 30-0, accusa un passaggio a vuoto al servizio e cede la battuta. Nella parte finale ... (oasport)

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Madrid 2024, evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 24 aprile al 5 maggio. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik Sinner, determinato a riscattarsi dopo l’amara sconfitta in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas seppur le priorità siano Roma e Parigi. L’azzurro sarà la seconda testa di serie alle spalle di Novak Djokovic, mentre l’osservato speciale sarà Carlos ... (sportface)

Madrid Masters 1000: svelato il sorteggio maschile Il prestigioso torneo di tennis Madrid Masters 1000 su terra battuta si svolgerà dal 24 aprile al 5 maggio, promettendo partite emozionanti e una competizione intensa. Andiamo ad approfondire gli highlights del tabellone maschile. Jannik Sinner prende l’iniziativa Con il ritiro inaspettato di Novak Djokovic, Jannik Sinner assume la prima posizione, comandando la sezione alta del ... (pettegolezzicelebrita)

nuove regole, decisamente sperimentali, verranno introdotte al Masters 1000 di Madrid per quanto riguarda il doppio. Si tratta di un ennesimo tentativo dell’ATP di ridare vita a una specialità che, secondo la vulgata comune, sta vivendo un brutto momento (in realtà non è esattamente così). La sperimentazione, in particolare, comincerà proprio dalla capitale spagnola, ma non è dato sapere in che termini continuerà. Si sa solo che proseguirà ... (oasport)

Si ferma subito il viaggio nelle qualificazioni del Masters1000 di Madrid di Matteo Gigante. Il tennista azzurro è stato sconfitto al primo turno del tabellone cadetto dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 11 del seeding, con un doppio 6-3. Il ventiduenne si lecca però le ferite per le tante opportunità non sfruttate. Dopo un inizio in sostanziale equilibrio, è proprio l’azzurro ad avere le prime chance di break nel quarto gioco, ma ... (oasport)