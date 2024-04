Atletica - Elena Bellò verso le Olimpiadi | Non farò più l’altura Obiettivo finale e personal - ma niente 1500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La mezzofondista azzurra, specialista degli 800 metri ma ottima interprete anche dei, ha ripercorso le tappe principali del suo percorso negli ultimi anni proiettandosigli appuntamenti clou del 2024: l’Europeo di Roma e ledi Parigi. “Sicuramente è un periodo molto buono per il mezzofondo italiano. Tra noi atleti ci stimoliamo molto, perché adesso abbiamo alzato l’asticella ed è necessario continuare a migliorarsi anche solo per partecipare a un evento internazionale con la maglia azzurra. Mi aspetto quest’anno ancora un notevole salto di qualità da parte di tutte. La ...