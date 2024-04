Atletica - buona la prima stagionale di Trevisan sui 400 Doualla firma un altro record giovanile nello sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) La stagione outdoor dell’leggera sta entrando progressivamente nel vivo e nella giornata di domenica 21 aprile, caratterizzata in primis dai Mondiali a squadre di marcia in quel di Antalya, sono arrivati diversi riscontri interessanti in ottica azzurra dai vari meeting nazionali ed internazionali verso le World Relays di Nassau (4-5 maggio). Bel debuttonei 400 metri di Giancarla, terza in 52.38 al Georgia Tech Invitational di Atlanta con la quarta miglior prestazione della carriera sul giro di pista, non lontana dal suo personale stabilito la scorsa estate a Bellinzona in 51.91. Latista italiana della 4×400,stesso meeting, ha gareggiato anche sui 200 metri correndo in 23.96 controvento (-1.9 m/s), vicina al personale di 23.88. Spostandoci nel Bel Paese, è ...