Atalanta - per Toloi si teme lo stiramento Holm ha un problema al polpaccio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Zingonia. L’è tornata al lavoro dopo il successo per 1-2 sul Monza e in vista della partita contro la Fiorentina di Coppa Italia di mercoledì (24 aprile) alle 21 al Gewiss Stadium, dovendo fare i conti con le situazioni di Rafaeled Emil, entrambi sostituiti all’U-Power Stadium per infortunio. Il primo a dare forfait è stato lo svedese, uscito intorno alla mezz’ora del primo tempo lasciando campo ad Hateboer. Dalle prime indicazioni emerse si tratta di unaldestro, un risentimento che andrà valutato. Lunedì al rientro ha svolto solo terapie. “All’inizio aveva dolore, poi sembrava meglio, poi è tornato a zoppicare” ha spiegato Gian Piero Gasperini nel post partita. Decisamente più grave la situazione di, il cui infortunio non sembra ...

scritto da Franz Barcella - C resciuto coi racconti di Malines, per anni il mio più grande sogno da tifoso è stato quello di poter vedere la mia Dea ancora in Europa. Anche solo per una volta. Sembra quasi assurdo dirlo ora, ma ...ecodibergamo

Qui Zingonia – Toloi e Holm verso il forfait in Coppa Italia - Non conosce sosta la settimana dell’ Atalanta che, messo in archivio il successo di ieri contro il Monza, è già al lavoro per preparare la sfida di mercoledì sera contro la Fiorentina e valida come ...calcioatalanta

Tutti i giovani protagonisti della President Cup al Campus: le foto - Questi giovani sanno di futuro. Otto squadre per la terza edizione del torneo nazionale di calcio giovanile President Cup, organizzato dalla sezione calcio del Cus Parma e che ha portato al Campus tan ...gazzettadiparma