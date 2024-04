Aston Martin DBX707 - il restyling che conquista Più raffinatezza e tecnologia – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’DBX 707, lanciata nel 2022, hato velocemente una grande popolarità anche in Italia. Da noi le vendite della casa inglese sono cresciute del 64% rispetto al 2022 e più del 60% sono rappresentate proprio da questo modello che, a distanza di due anni, arriva con un nuovo infotainment e l’aggiornamento degli interni. E’ come se il suv ad elevate prestazioni avesse fatto un passaggio nel reparto Q die fosse uscito più fresco e moderno, pronto per nuove missioni. Arriva così il sistema di infointrattenimento di nuova generazione con schermi multitouch Pure Black, integrato con Apple CarPlay wireless e un’ampia gamma di servizi online, accessibili tramite l’applicazione per i clienti. Il quadro strumenti del guidatore ha ora uno schermo da 12” mentre al centro ...