Artigiani e Pmi | Accelerare su Transizione 5 0 e recuperare i ritardi del Pnrr

(Di lunedì 22 aprile 2024) ROMA – In una fase di debolezza della congiuntura economica è necessario dare impulso agli investimenti privati per mantenere le imprese sul sentiero della crescita. È quanto hanno sottolineato CNA, Confartigianato e Casnell’audizione sul DEF davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, giudicando “poco condivisibile”, seppur motivata dall’incertezza sull’applicazione delle regole del nuovo Patto di stabilità europeo, la scelta del Governo di non presentare al Parlamento il quadro programmatico, in quanto è indispensabile fornire a imprese e cittadini prospettive e fiducia. Le tre Confederazioni indicano le azioni e gli interventi per consentire al Paese di crescere. In primo luogo occorreil programma5.0, che può contare su una cospicua dote di risorse per accompagnare il sistema produttivo ...