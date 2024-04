(Di lunedì 22 aprile 2024) Ale in teatro occorronofigure professionali pronte ad essere selezionate da questa prossima iniziativa L'articolo proviene da Novella 2000.

Continua il dibattito sulla direttiva Ue sulle Case green . Un'iniziativa politica epocale, che, però, ha davanti a sé tanti ostacoli da superare. In primis quello politico. La...

Continua il dibattito sulla direttiva Ue sulle Case green . Un'iniziativa politica epocale, che, però, ha davanti a sé tanti ostacoli da superare. In primis quello politico. La...

Meno 6,5% di emissioni, Italia ancora in corsa per obiettivi Ue al 2030 - Solo nel settore residenziale, anche grazie al Superbonus, sono oramai oltre 1,3 milioni le famiglie allacciate ad un impianto fotovoltaico, che da soli Arrivano a soddisfare quasi un decimo di tutti ...repubblica

Via libera dell’Europa al piano “case Green” - Il Parlamento Europeo ha dato il via libera a Strasburgo alla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, (nota anche come direttiva sulle case Green), con 370 voti favorevoli, 199 contrari.ilgazzettino

Arrivano i Green Jobs: nuove competenze per cinema e teatri - Al cinema e in teatro occorrono nuove figure professionali pronte ad essere selezionate da questa prossima iniziativa ...novella2000