Armellino | Una sconfitta che ci fa bene Deve essere l’ultima

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non abbiamo fatto un passo indietro. C’è stato un primo tempo sporco, nella ripresa abbiamo fatto noi la partita. Potevamo andare in vantaggio poi abbiamo subito gol su un episodio. Arriva unache ci fa. Sappiamo di non poter più sbagliare”. Così Marconel post gara. “Al minimo errore siamo condannati. Dobbiamo fare in modo che gli episodi siano dalla nostra parte ma guardiamo avanti. Al minimo errore siamo condannati. Dobbiamo fare in modo che gli episodi siano dalla nostra parte ma guardiamo avanti – continua il centrocampista dell’Avellino – Abbiamo un gara per blindare il secondo posto, chiedo alla gente di venire allo stadio numerosi perché è tutto più semplice”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.