Arianna Errigo - chi è la portabandiera azzurra alle Olimpiadi

Il campione del salto in alto di Tokyo 2020 e la mamma regina della scherma. Saranno loro a ricevere il Tricolore dal Presidente della Repubblica il 13 giugno. Sfileranno il 26 luglio alla cerimonia ...

Saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo i portabandiera del l’Italia per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024 . È arrivata la decisione del presidente del Coni Giovanni ...

Arianna Errigo, chi è la schermitrice portabandiera azzurra ai Giochi di Parigi - Trentasei anni il prossimo 6 giugno, monzese di stanza a Frascati, allenata dal marito Luca Simoncelli, anche lui fiorettista, Arianna Errigo ha già una carriera lunghissima alle spalle: ai Giochi di ...repubblica

Frascati Scherma, una tappa di Coppa del Mondo di fioretto da urlo: Volpi prima, Errigo seconda - Frascati (Rm) – Una tappa di Coppa del Mondo che sembrava un “allenamento in famiglia”. Alice Volpi e Arianna Errigo sono arrivate in finale nella prova disputata a Tbilisi, in Georgia. A trionfare è ...montiprenestini.info

Da Frigerio a Mennea: gli alfieri dell’atletica - A 36 anni di distanza da Mennea a Seul ’88, Gianmarco Tamberi sarà il settimo azzurro dell’atletica a rivestire il ruolo di portabandiera olimpica. Grazie ad Arianna Errigo la scherma con otto ...fidal