Aria artica e ciclone - in Italia è ancora inverno | previsioni meteo oggi

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Primavera, in teoria. Ma trache ha abbassato drasticamente le temperature e unche ha portato piogge su tutto il territorio nazionale, l'nei fatti si trovanella morsa dell'con neve che arriverà quasi in pianura. E' questo il quadrodelineato dagli esperti nelleper, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Utilizza la tua posizione - Ancora un clima eccezionalmente freddo sull'Italia in questo avvio di settimana con nuovi temporali al Nord e neve fino a quote basse.meteo

Primavera che sa di inverno: nevica in Bergamasca, temperature giù - Foto e video - Stamattina, infatti, le località prealpine si sono svegliate sotto una leggera coltre di neve; le precipitazioni continueranno debolmente durante tutta la giornata di oggi e anche quella di martedì 23 ...ecodibergamo

Meteo, aprile con il freddo artico: le previsioni per il ponte del 25 aprile - Un flusso di correnti di Aria artica marittima ha fatto incursione sull’Europa portando Aria fredda anche in Italia. Vediamo come saranno le previsioni nei prossimi giorni, in vista del ponte del 25 a ...vocedinapoli