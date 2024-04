Ardea - commerciante fa la vita da nababbo | nascondeva oltre 11 kg di droga in cantina

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’alto tenore didel 40enne marocchino non è passato inosservato ai Carabinieri di Anzio. Lo stile dipiuttosto agiato ha indotto i militari a svolgere accertamenti mirati sull’uomo, unche da poco aveva aperto nella frazione di Tor San Lorenzo ad, un negozio di abbigliamento. I Carabinieri hanno trovato 11 kg dinelladel 40enne – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La perquisizione domiciliare Dopo averlo tenuto a lungo sotto controllo gli uomini dell’Arma hanno deciso di effettuare verifiche mirate nell’abitazione del sospetto. È scattata, così, una perquisizione domiciliare a seguito della quale i militari hanno trovato la chiave di unadi pertinenza e, una volta che vi sono entrati all’interno, hanno ...

Piano per ripopolare il centro storico di Ardea, dopo 20 anni la Giunta ci riprova - Era il 2005 quando ad Ardea fu approvato il piano particolareggiato del centro storico, strumento di pianificazione territoriale che attua il piano regolatore generale. Un iter lungo e parecchio dispe ...ilcaffe.tv

Ardea, si spengono focolai dell'incendio in una discarica abusiva - Roma, 9 apr. (askanews) - Nelle immagini dei Vigili del fuoco, lo spegnimento degli ultimi focolai rimasti in una discarica non autorizzata ad ...notizie.tiscali

A Pomezia il ‘Gran Galà delle Botteghe Storiche’: in campo artigiani, commercianti e imprenditori - A Pomezia il 'Gran Galà delle Botteghe Storiche': in campo artigiani, commercianti e imprenditori. Sabato 27 aprile presso l'Hotel Antonella ...ilcaffe.tv