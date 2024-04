Apre il fuoco durante una festa di quartiere | 2 morti e 14 feriti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una sparatoria senza precedenti che ha portato alla morte di due persone, ferendone quattordici: la polizia cerca i colpevoli Il problema della violenza, ma soprattutto dell’uso improprio delle armi, è molto comune e discusso negli Stati Uniti. La facilità nel reperire una pistola o un fucile non fa altro che aumentarne l’utilizzo e di recente abbiamo assistito all’ennesimo caso. Ci troviamo neldi Orange Mound Park, a sud-est del centro Memphis nel Tennessee ed è qui che la notte scorsa si è consumata l’ennesima tragedia. Stando al bilancio reso noto ai media dalle forze dell’ordine, si parla di duee quattordici, due di questi ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora ben chiare. Pistola e proiettili – Cityrumors.itQuel che sappiamo deriva tutto da un filmato che ...