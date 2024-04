(Di lunedì 22 aprile 2024) Ildell'Istruzione Valditara: "Gesto che mi sconcerta e mi preoccupa. Oggi stesso intendo quindi agire per fare piena luce sull'accaduto"

In un post sui social, Paolo Siani , fratello del giornalista napoletano ucciso dalla camorra, ha commentato l'accaduto: "Alla morte non si applaude, mai, per nessuno".Continua a leggere

Giancarlo Siani, studenti applaudono alla sua morte in "Fortapàsc". Il fratello Paolo: «Chi lo ha fatto sta dalla parte della camorra» - La scena struggente in "Fortapàsc", in cui viene ricostruito il momento dell'omicidio da parte della camorra del giornalista del Mattino Giancarlo Siani, dovrebbe creare un senso di consapevolezza e ...leggo

Applausi all’omicidio di Giancarlo Siani nel film “Fortapasc”, il ministro dell’Istruzione dispone approfondimenti - Il fatto è di alcuni giorni fa: Alcuni studenti di una scuola del Vomero, stavano guardando Fortapasc, film del 2009 di Marco Risi che racconta la vita e la morte di Giancarlo Siani quando, alla scena ...fanpage

