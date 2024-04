Applausi a scena omicidio Siani - Atzori Forum Giovani | Non è caso isolat - occorrono azioni incisive

(Di lunedì 22 aprile 2024) Caserta. Ciò che è accaduto a Napoli è quanto di più sconcertante e preoccupante possa esserci e lo è ancor di più perché si parla diragazzi. Durante la proiezione del film “Fortapasc”, che racconta la vita e la tragica fine di Giancarlo, giornalista assassinato dalla camorra nel 1985, alcuni studenti di una scuola del Vomero hanno applaudito durante ladell’. Ciò mi desta ancora più preoccupazione perché avvenuto a poco tempo di distanza dalla notizia che gli studenti di una scuola siciliana si erano opposti all’intitolazione della stessa a Peppino Impastato perché considerato divisivo. Bisogna intervenire in maniera incisiva all’interno delle scuole perché fatti del genere non sono ammissibili e non possono passare inosservati. Sono per questo contento di leggere che il Ministro Valditara ...

