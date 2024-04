Appalti Rfi alle ditte del clan - anche neo-pentito Sandokan tra i testi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFigurail neo collaboratore di giustizia Francesco “” Schiavone nella listaindicata dal pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Graziella Arlomede al processo per gliRfi finiti in cambio di soldi e regali aritenute colluse con ildei Casalesi. Si tratta del “troncone” napoletano del processo – si è svolto al tribunale di Napoli davanti al collegio presieduto da Michele Ciambellini – in cui la figura chiave è il 70enne Nicola Schiavone, imprenditore e soprattutto amico di vecchia data di, di cui ha battezzato il figlio primogenito. Con il fratello Vincenzo, il 70enne Schiavone risponde di intestazione fittizia, accusato dalla Dda di aver fatto da prestanome, con i suoi familiari ed ...