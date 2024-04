Anzio – 11 chili di hashish nella valigia in cantina | Arrestato 40enne

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Agenzia Nova) – Undel Marocco è statodai carabinieri dicon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, poiché’ sono stati trovati 11die 170 grammi di cocaina in unanascostasua. A seguito di numerosi servizi perlustrativi nel territorio di Ardea,frazione Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno notato che il, già noto per i suoi precedenti, da qualche mese, aveva aperto un negozio di abbigliamento e aveva un tenore di vita particolarmente alto. Individuata l’abitazione dell’uomo, i militari hanno deciso di eseguire una verifica. Nel corso della perquisizione ...

