(Di lunedì 22 aprile 2024) Nella puntata di domani di “Medicina33” sarebbe dovuto intervenire lo scrittore Antonio Schiariti, con unsulla Festa della Liberazione. A meno di 24 ore dalla messa in on... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Antifascismo buono e cattivo, come il colesterolo. Un altro monologo - Un organismo liberale è in grado da solo di produrre più o meno tutto l’Antifascismo necessario. Quello in eccesso, che spesso si nasconde dietro quello buono, è l’Antifascismo “cattivo” ...ilfoglio

Viva Rai 2, Fiorello sul caso Scurati: “Il monologo censurato più visto di sempre”. Poi svela la punizione della Rai per Serena Bortone - Lo showman ha commentato la censura della tv di Stato che ha “bloccato” il monologo antifascista di Antonio Scurati e ha scherzato sul futuro della conduttrice ...libero

Conte: “Meloni bugiarda. Va combattuta l’idea di un fascismo buono” - «Ma questo lo dite voi. Siamo usciti dalla giunta, abbiamo lasciato le poltrone. Ditemi se non sono schiaffi oggettivi. Non potevamo far finta di niente. E usando il termine cacicchi ho richiamato le ...repubblica