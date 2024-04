Anticipazioni Uomini e Donne | l’inaspettato gesto della tronista lascia tutti con il fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Siete pronti a scoprire tutte le novità delle nuove registrazioni del famoso dating show? Anche per oggi il solito appuntamento con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi è su Canale Cinque alle ore 14,45. Gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno presenti in studio per dire la loro su tutto quello che accadrà. Ma ora, scopriamo insiemei dettagli grazie alle preziosedell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Mario Cusitore e Pierpaolo Siano(ilcorrierecitta.com)Ida non si presenta in studio La nuova registrazione si apre con un RVM in cui laIda Platano va in camerino dal suo corteggiatore Mario Cusitore per chiarire meglio la questione ...