Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Platano elimina un corteggiatore e lascia lo studio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Oggi 22 aprile negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane: ecco cosa è successo. Nella puntata registrata oggi, lunedì 22 Aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, il Trono Classico è stato al centro di un clamoroso colpo di scena: Ida ha mandato a casa uno dei suoi corteggiatori e poi ha abbandonato lo. Le, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram. Trono Classico dedicato a Idae i conflitti nel Trono Over Durante la registrazione, il segmento del Trono Classico è stato interamente dedicato a Ida. Daniele Paudice non era presente ine non si è discusso di lui. …