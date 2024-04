Anticipazioni Uomini e Donne del 22 04 24 | clamorosa eliminazione nel Trono Classico!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Poco fa sono uscite ledella puntata registrata oggi di. Che hanno riservato un vero colpo di scena! Grazie al collega Lorenzo Pugnaloni apprendiamo che: La registrazione di oggi è iniziata con Ida. Maria ha fatto il riassunto della registrazione precedente ed è venuto fuori che la segnalazione su Mario era vera al 100%. Ida è entrata molto arrabbiata, entra Mario che conferma che si è visto con questa ragazza al B&B ma non è successo nulla tra loro. Questa ragazza faceva parte del programma e corteggiava Alessandro. Ida si è seduta con Mario davanti ed hanno litigato di brutto. Lei lo elimina e lui lascia lo studio. Anche Ida arrabbiata se ne è andata (non da lui è proprio uscita). In tutto ciò non si è parlato di Pierpaolo, perché appunto essendosene andata Ida non è entrato. Gianni e Tina sono ...