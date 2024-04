Anthracite - recensione della serie sulla setta degli Ecrins

La recensione di Anthracite: un'inquietante setta, un giornalista scomparso, misteriosi omicidi e un'investigatrice sui generis per la miniserie francese in streaming su Netflix. Viviamo in un periodo storico in cui non c'è più tempo. La serialità sceglie quindi di dare spazio soprattutto alle miniserie o serie limitate - pochi episodi, addirittura sei, anche se magari di quasi un'ora ciascuno - su cui concentrare le proprie energie per un binge ... (movieplayer)