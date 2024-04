Anteprima Antonblast | le nostre esplosive prime impressioni!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arrogante, adirato, avvinazzato, abrasivo, aggressivo, adrenalinico, anticonformista: avvicinatevi all’, arriva! Voi non potete neanche immaginare con quanta gioia abbiamo constatato l’arrivo dia novembre (sarà un’attesa dura), la temporanea esclusività su Nintendo Switch e, soprattutto, la possibilità di provarlo con mano con una demo che cercheremo di riassumere in quest’. Partiamo però dal principio: di che si tratta? Dire “platformer” è riduttivo; si tratta più che altro di un sottogenere che sta riscoprendo la sua seconda giovinezza di recente, con la neonata nomenclatura di “Wario-like”. Si tratta di una formula di gameplay che andremo a sviscerare meglio più avanti, ma che sta avendo non poco riscontro con Pizza Tower su Steam e, anche al di fuori dei platformer, con ...