Annalisa di Platino! Infrange un nuovo record e supera i Maneskin

Annalisa ha raggiunto degli importanti traguardi: ha raggiunto il doppio platino con Sinceramente e il quinto platino con Mon Amour. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in ...

Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Ultimo: quanti Dischi di Platino a #RILIVE! - Nuovi traguardi per quattro artisti che saranno a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza del Duomo a Milano ...radioitalia

Annalisa conquista il mondo: Sinceramente è in classifica in 6 Paesi stranieri - Il successo di “Sinceramente”, by Annalisa non si ferma. Dopo il terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo dietro al duo Angelina Mango-Geolier, il brano ha spopolato ovunque. Ottenendo un successo c ...affaritaliani

Quinto Platino per “Bellissima”: Annalisa supera i Måneskin per copie vendute da un “ex talent” - Con le ultime certificazioni FIMI, Annalisa ha ricevuto il 5° Disco di Platino per “Bellissima” superando così i Måneskin come ex talent con più copie vendute.rds