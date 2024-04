ANMIRS Rinnovato il contratto dei medici all’Ospedale Israelitico di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nella mattinata di oggi, l’, sindacato maggiormente rappresentativo della categoria deidipendenti degli Ospedali Religiosi e l’Ospedaledi, dopo una lunghissima e sofferta trattativa, con grande senso di reciproca responsabilità, anche grazie allo spirito costruttivo degli attuali vertici dell’Ospedale, attraverso una transazione, sono riusciti a sottoscrivere l’accordo per il rinnovo contrattuale deidell’Ospedale, così scongiurando un ormai imminente contenzioso giudiziario collettivo ed al contempo facendo cessare lo stato di agitazione del personale Medico che durava dal 2018, in tal modo rinsaldando il rapporto sinergico tra la Dirigenza Medica e l’Ospedale così come è assolutamente necessario che sia in un momento particolarmente complesso per ...