Andare incontro ai giovani - vedetta verso il futuro Confronto tra generazioni protagonista alla Fiera dei Librai

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bergamo. “Queste due concomitanti ricorrenze luttuose – primavera del ’24, primavera del ’44 – proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica – non soltantofine o occasionalmente – un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista. Lo riconosceranno, una buona volta, gli eredi di quella storia? Tutto, purtroppo, lascia pensare che non sarà così”. Salgono sul palco dell’Auditorium di Piazza della Libertà tutti i candidati finalisti del Premio Strega (assente Paolo Di Paolo, impossibilitato ad esserci) per leggere il monologo che Antonio Scurati (Premio Strega 2019) avrebbe dovuto leggere al programma Che sarà. Un’apertura significativa quella della tappa bergamasca del Premio Strega Tour, tenutasi domenica 21 aprile in Auditorium di Piazza della Libertà, nell’ambito delladei ...