Anche io censurata a Che sarà Era marzo Terranova - la nuova Scurati? C' è un sospetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un tele-martire al giorno, fino al 25 aprile. Dopo Antonio, spunta un'altra scrittrice, Nadialei denuncia di essere statadalla Rai. E lo fa (ovviamente) dalle colonne di Repubblica, lo stesso giornale che domenica pomeriggio ha ospitato sul palco di Napoli il monologo dell'autore di 'M' che sabato sera sarebbe dovuto andare in onda a Che, su Rai 3. "In questo momento non me la sento di parlare, sono abbastanza scossa. E non voglio farne una questione personale, non mi interessa", spiega laal quotidiano diretto da Maurizio Molinari. In realtà, la scrittrice aveva già detto tutto, al Manifesto, poche ore prima. Lo scorso, nel pieno delle polemiche per le cariche della polizia agli studenti pro-Gaza a Pisa, ...