Amici 23 - Gaia rivolge una parola speciale a ogni compagno prima di lasciare la scuola

Amici 23 è finalmente tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, lunedì 22 aprile 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi ...

Amici 23, daytime di oggi: commozione, sconforto e rinascita tra i concorrenti - Un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23 è andato in onda su Canale Cinque, portando con sé un vortice di emozioni per i concorrenti rimasti nella Casetta. Gaia, l’eliminata della puntata di s ...occhioche

Amici 23, daytime 22 aprile: Gaia saluta in lacrime. Momento di sconforto per Martina - Amici 23, cosa è accaduto durante il daytime di oggi su Canale Cinque. Momento di sconforto per Martina, Gaia saluta gli allievi ...361magazine

Amici 23, Gaia De Martino torna sui social dopo l’eliminazione: “Quest’esperienza mi ha cambiata” - Gaia De Martino è stata la settima eliminata dal Serale di Amici 23, perdendo al ballottaggio contro la cantante Sarah Toscano. La ballerina, dopo aver lasciato il talent di Maria, ha commentato sui ...fanpage