Ambiente, Lucini (Generali): "Oasi Gregorina esempio di convivenza tra agricoltura e biodiversità” - “L’iniziativa di oggi si inserisce nella nostra azione di sostenibilità e responsabilità sociale. L’oasi Gregorina a Castrocaro Terme e Terra ...stream24.ilsole24ore

Generali, Lucini “Oasi Gregorina ispirata a sostenibilità” - ROMA (ITALPRESS) - "Questa iniziativa si inserisce nella nostra azione di sostenibilità e di responsabilità sociale. L'Oasi Gregorina è parte del più g ...italpress

Lucini (Generali): "In Oasi Gregorina conservazione ed educazione" - "Per noi l'Oasi Gregorina vuole essere di esempio su come si possa fare in modo innovativo conservazione della biodiversità, conservazione dell'Ambiente naturale e anche educazione, innanzitutto delle ...adnkronos