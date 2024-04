Alonso e Taylor Swift - il botta e risposta virale su TikTok giudicate voi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel suo ultimo album The Tortured Poets Department,non ha risparmiato frecciatine a molte persone che hanno fatto parte della sua vita. Tra queste anche il pilota di Formula 1 Fernando. I due, infatti, sembrano aver avuto un flirt nell’aprile del 2023, che la cantante ha utilizzato per scrivere il brano Imgonnagetyouback. Lo stesso che ha poi causato una reazione da parte di, diventatasunelle ultime ore. Nello specifico, mentre il pilota ascolta il verso, “Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso, poi sei scappato a nasconderti“, alza lo sguardo dal tablet. Poi guarda diritto in camera e porta un dito alla bocca a mimare il gesto ...

