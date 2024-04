Allegri tra presente e futuro | la società ha il diritto di valutare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024) Mentre l’Italia intera attende con trepidazione il derby di Milano di questa sera, che potrebbe far festeggiare l’Inter per la conquista del suo 20° Scudetto, c’è chi è concentrato su altro, come Massimiliano. Il tecnico bianconero, infatti, sta preparando il match di domani tra Lazio e Juventus, valido per il ritorno di semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera. La Juve è in vantaggio, avendo vinto il match di andata per 2-0, e le aspettative dei tifosi bianconeri, dopo una stagione senza soddisfazioni, sono alte. Zero titoli “Non bisogna avere paura: bisogna vivere queste gare con voglia e determinazione, dobbiamo desiderare la finale dando il massimo, poi se saranno più bravi gli altri si applaudiranno“, queste le parole diin conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio. “Quando sei alla Juve o ...