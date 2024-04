Allegri Juve - addio più vicino | Giuntoli ha deciso

Come un fulmine a ciel sereno. Le parole rese da Cristiano Giuntoli su Massimiliano Allegri hanno lasciato di sasso la maggior parte dei tifosi...

Juventus , Massimiliano Allegri resta? In merito a questa domanda sono arrivate le considerazioni da parte di una delle bandiere del club bianconero come Alessandro Del Piero Il campionato oramai ...

Il futuro di Massimiliano, tecnico della Juve , con i bianconeri: ecco cosa ha deciso la società sul rinnovo La Juve non rinnoverà il contratto di Allegri in scadenza nel 2025. E’ questa, ...

Le parole di Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, sulle mosse dei bianconeri per la prossima stagione Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, ha parlato all’Adnkronos del ...