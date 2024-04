Alice nell’isola delle meraviglie | alla scoperta del brand In Aéras - Made in Sardegna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 aprile 2024) “LIQUORE DI MIRTO in una tazza di tè”. Se fosse il verso di una canzone del cantautore-attore Tom Waits,Ziccheddu, fondatrice di In, si potrebbe definire così. È una di quelle rare persone presenti, intense, che sanno respirare a fondo. Quando arriva all’appuntamento, con un cappotto nero da amazzone e i lunghi capelli neri sciolti, ha una luce particolare, quasi da poetessa beat. Mentre parla buca il mondo con i suoi occhi grandi, voraci, trasparenti come pietre minerali. Nata e cresciuta in, per poi scoprire presto l’altrove nei suoi innumerevoli viaggi («succede spesso, anche nella letteratura, molti hanno bisogno di andarsene per capire»), ha studiato Fashion DesignNuova Accademia ...