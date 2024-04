Alexis Saelemaekers non dimentica il Milan | Spero vinca il derby

Leggi tutta la notizia su sportface

"Per me è una gioia incredibile, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Mancano ancora diverse partite e non abbiamo fatto ancora niente". Lo ha detto l'esterno del Bologna,dopo la vittoria per 3-1 sulla Roma all'Olimpico. "Siamo come una famiglia, tutti i giocatori sono importanti – spiega a Dazn -. Siamo molto contenti. Champions League? Vediamo alla fine". E sul gol con il cucchiaio su Svilar: "Ho giocato con Mile nelle giovanili, so che aspetta l'ultimo momento per buttarsi a terra e quindi sapevo che era il gesto tecnico da fare". E sulda-Inter parla da ex rossonero: "È sempre una partita importante, per me è speciale.il, è anche la mia squadra", conclude.