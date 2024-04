Alessia Marcuzzi verso i David | “Mi consigliarono di fare l’Actor’s Studio - incontrai Inzaghi e non andai”

Alessia Marcuzzi torna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di "Gialappa's Show" come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata sceglie un abito in total denim .Continua a leggere

Stando a quanto rivela Dagospia, Boomerissima non tornerà con nuove puntate nelle prossima stagione televisiva. Pare però che la conduttrice avrà un nuovo show in seconda serata, di cui ancora non ...

L’ addio di Amadeus in casa Rai è un effetto della situazione attuale della Tv pubblica. Non si tratta di una causa scatenante, anzi. La rete sta operando dei cambi radicali, che sembrano sospinti ...

Alessia Marcuzzi: «Rinunciai all'Actor's Studio per Simone Inzaghi. Nuda al cinema Solo per Sorrentino» - Il suo nome rimanda alla televisione dei reality, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, solo per citare due dei più fortunati programmi condotti da Alessia Marcuzzi. Eppure lei, ...ilmessaggero