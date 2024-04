Alessia Marcuzzi e quella rinuncia per Simone Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024) E’ tutto pronto a Milano per il derby tra Inter e Milan che potrebbe regalare ai nerazzurri il 20° Scudetto. A poche ore dal big match della 33ª giornata di Serie A c’è spazio anche per qualche notizia di… ‘gossip’., che tra pochi giorni presenterà il David di Donatello con Carlo Conti ha parlato di una importanteche ha fatto per amore. La showgirl italiana ha parlato della sua grande passione per il cinema e del suo sogno di diventare attrice. La, che ha recitato in quattro film del grande schermo, ha poi parlato del suo rapporto con Harvey Keitel “con il quale siamo diventati amici, mi ha fatto un sacco di complimenti e mi ha consigliato di seguire i corsi di recitazione all’Actor’s Studio. Non l’ho fatto perché ho incontrato il papà di mio figlio Tommaso (...