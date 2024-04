Alessandra Amoroso veste di pelle al concerto di Annalisa | il look con i tagli vale oltre 8mila euro

Per la primavera /Estate 2024 il body si fa sgambatissimo e si abbina ai jeans a vita bassa: la tendenza è lasciare i fianchi scoperti, come Alessandra Amoroso .Continua a leggere

Durante il concerto tenuto a Roma Annalisa ha duetta to insieme all'amica e collega Alessandra Amoroso . Il video L'articolo Annalisa duetta in concerto con Alessandra Amoroso , sua fan numero uno dal ...

Ancora una volta Annalisa non finisce di stupirci. Al concerto di Roma andato in scena ieri, 21 aprile 2024 al Palazzo dello Sport, come di consueto sta avvenendo ad ogni tappa del tour, la cantante ...

I capi in stile lingerie da avere per la Primavera/Estate 2024 - I capi ispirati al mondo della lingerie sono il must di stagione, dai reggiseni da portare in vista come dei bustier agli abiti sottana, fino ad arrivare ai body trasparenti.youmedia.fanpage

Annalisa e Alessandra Amoroso cantano ‘Comunque andare’ e infiammano Roma - Alessandra Amoroso è stata ospite della tappa romana del tour di Annalisa. Le due artiste hanno duettato sulle note di 'Comunque andare' ...dire

Annalisa e Alessandra Amoroso: il duetto e l'abbraccio sul palco di Roma - Al Palazzo dello Sport, le due artiste hanno cantato insieme sulle note di “Comunque andare” ...radioitalia