Alcione - C siamo! La favola della terza anima di Milano promossa dopo 70 anni

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel weekend di Serie A che attende il derby di questa sera tra Milan e Inter,già festeggia. No, non si trattavittoria dello Scudetto dell’Inter (o almeno non ancora), nè del possibile esonero di Pioli tanto invocato dai tifosi del Milan (o almeno non ancora). A festeggiare è lacittadina, l’, promosso in Serie C per la prima volta70di storia. Una cavalcata trionfale quella dell’che in 34 partite nel Girone A di Serie D ha raccolto 21 vittorie, 72 punti complessivi con 63 gol fatti e solo 23 subiti. Squadra guidata magistralmente da GiovCusatis, ex vice di Beppe Sno al Watford e al Catania, che in carriera ha ...

L'Alcione festeggia la promozione in Serie C. Per la prima volta Milano avrà tre squadre di calcio tra i professionisti - Con la vittoria sul Borgosesia arriva la qualificazione matematica per gli«arancioni»: è la prima volta in 72 anni. Il sogno di giocare all'Arena. Tra i campioni lanciati nella sua storia anche Caracc ...milano.corriere

Alcione niente regali se vuoi salire in C - L'Alcione Milano affronta il Borgosesia in Serie D, con la promozione in Serie C a portata di mano. Partite cruciali anche per il Città di Varese e la Vogherese. Concentrazione e determinazione sono f ...ilgiorno

Ad un passo dal Paradiso. L’Alcione si gioca i Pro contro l’ultima in classifica: "Sicuri dei nostri mezzi» - Se batte il Borgosesia e il Chisola non vince la promozione sarà aritmetica. Il vice allenatore Giubilini: "Sono 35 gare che spingiamo per questo obiettivo. I ragazzi hanno raggiunto la maturità che s ...ilgiorno