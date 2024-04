AlbinoLeffe e Pro Patria ancora in C. Il capolavoro di Lopez e Colombo

(Di lunedì 22 aprile 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Una salvezza davvero meritata pere Proquella conquistata in un girone duro come l’A della C, una salvezza frutto della serietà societaria e della solidità in campo. I seriani, dopo il pari con la Pergolettese al Voltini, si sono garantiti un’altra stagione tra i professionisti, al pari dei tigrotti, nonostante la sconfitta allo stadio Carlo Speroni contro la Virtus Verona. Un traguardo raggiunto da entrambe le lombarde, confidando nella scelta tecnica compiuta dalle rispettive società nell’estate scorsa e curiosamente dal punto di vista tattico ,confidando nella difesa a tre, con il 3-5-2 e le sue varianti, che nell’evoluzione della storia del calcio hanno contraddistinto l’eredità del gioco all’italiana. Segno pure di una particolare attenzione rivolta dai due allenatori, ex difensori, al celebre ...

