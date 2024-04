Albino - rimorchio con macchina da rally invade la corsia opposta | frontale con un’aut - 35enne grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024)incidente stradale verso le 20 di domenica sera (21 aprile) all’interno della galleria “Del Dosso” di, lungo la Statale 671 della Val Seriana. Ildi un carro attrezzi che trasportavao dasi è staccato improvvisamentendo lao che viaggiava verso Clusone non è riuscita ad evitare lo scontro, vendendo poi tamponata da due auto che si trovavano in coda ad essa. L’uomo – 35 anni – alla guida della prima auto è stato ricoverato in codice rosso, massima gravità, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La polizia stradale di Treviglio ha concluso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. All’origine delsembra ...