Al via i tour ufficiali di ANM per Monte Echia

(Di lunedì 22 aprile 2024) ANM propone un ineditoal nuovo ascensore die al suo splendido belvedere. Venerdì 26 e martedì 30 aprile ANM propone un ineditoal nuovo ascensore die al suo splendido belvedere: quattro turni di visita, due al mattino e due al pomeriggio per uno speciale storytelling di un

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour OF THE Alps 2024 12.53 Arriva la notizia del ritiro di Baptiste Huyet (TDT – Unibet Cycling Team). 12.49 100 chilometri al traguardo. 12.45 ...

Le Vibrazioni stanno per tornare nella cornice dei live. La band che conta oltre 20 anni di musica festeggerà i nuovi traguardi raggiunti in questi anni attraverso una serie di concerti in cui ...

Circolo dei canottieri Roma, al via "tour del sorriso": incontri di tennis e padel per realizzare un parco giochi inclusivi - Parte la seconda edizione del “tour del sorriso”, gli incontri itineranti di tennis e padel per costruire parchi giochi ai bambini con disabilità a Roma. Prima ...ilmessaggero

Al via tour in bici di Ricci (Pd), dalle Marche al Lazio - "Questo viaggio ha innanzitutto un valore tematico perché è un viaggio per ricucire l'Italia": risponde così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Aut ...ansa

Scoperte nuove specie di un canguro gigante - Esaminando resti di animali rinvenuti in Australia e Nuova Guinea un team di ricercatori ha individuato tre specie che appartengono al genere estinto Protemnodon, vissuto da circa cinque milioni a 40 ...agi