Al Milan saltano i nervi - il finale del derby con l’Inter diventa una baruffa | cosa è successo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilsi surriscalda nei minuti di recupero: l'arbitro Colombo è costretto a espellere ben 3 calciatori per la rissa che si scatena in campo. Calabria perde la testa all'ultimo assalto, rifila una manata a Frattesi.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Vergogna! A Milano gli estremisti di sinistra hanno assaltato le forze dell? ordine per fermare una fiaccolata della Lega e impedire la presentazione del libro dell?europarlamentare Silvia Sardone sui pericoli dell?islamizzazione. Calci, pugni e violenze inaccettabile contro donne e uomini in divisa a cui rinnoviamo stima, solidarietà e gratitudine. Ci aspettiamo che tutti i partiti facciano lo stesso, tempestivamente ... (calcioweb.eu)

Tra le wags del Milan , una delle più famose e apprezzate è Lady Hernandez , ovvero Zoe Cristofoli, che infiamma i social con le sue curve Ormai il mondo del calcio e dei calciatori è sempre più collegato a quello dello spettacolo e del web. Anche per questo le compagne o mogli dei giocatori sono sempre più esposte e famose. Lo stesso vale per molte delle wags dei giocatori del Milan e certamente tra le più note c’è Zoe Cristofoli, compagna di ... (dailymilan)

Nei minuti di recupero del posticipo tra Udinese e Inter sono stati ammoniti sia Benjamin Pavard che Lautaro Martinez. Il terzino francese ha ricevuto la sanzione per proteste, mentre l’argentino ha fermato un’azione promettente dei friulani prendendosi il giallo, poco prima del gol vittoria di Frattesi. Entrambi erano diffidati e dunque salteranno il posticipo di domenica prossima contro il Cagliari . Ci saranno invece nella giornata ... (sportface)

Non solo la sconfitta nel derby, la sesta consecutiva nei confronti con l`Inter in tutte le competizioni e lo Scudetto alzato dai nerazzurri... (calciomercato)

La «vendetta» del Milan: musica techno a San Siro per coprire la festa dell’Inter - Il deejay del Milan, al termine del Derby, ha alzato al massimo la musica per cercare di coprire ...corriere

Al Milan saltano i nervi, il finale del derby con l’Inter diventa una baruffa: cosa è successo - Il derby si surriscalda nei minuti di recupero: l'arbitro Colombo è costretto a espellere ben 3 calciatori per la rissa che si scatena in campo ...fanpage

Doppio trionfo nerazzurro a San Siro: Milan battuto e ventesimo scudetto in bacheca per l’Inter di Inzaghi - Milano - L'Inter supera 2-1 il Milan nel derby e si laurea campione d'Italia per la ... il quale serve a sua volta Leao che si sposta la palla sul sinistro saltando Acerbi e va al tiro, ma Sommer è ...ilsecoloxix