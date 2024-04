Al Jazeera | raid Idf -6 feriti a Ramallah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 5.09 Citando il Ministero della Sanità palestinese,l'emittente araba Alafferma che sei palestinesi sono rimastidurante undelle forze israeliane a Burqa vicino, in Cisgiordania. Isarebbero stati colpiti da proiettili e due di loro sarebbero in gravi condizioni. In precedenza, Alaveva riferito che a Burqa un fienile era stato bruciato durante un attacco di coloni israeliani.